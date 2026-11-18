Akdeniz Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor:

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yıpranan ve kısmi zarar gören yol, kaldırım ve sokaklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, saha tespitleri ile muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanıyor; hedef, mahallelerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak.

Mahalle bazlı yürütülen çalışmalar:

Program kapsamında ekipler, farklı noktalarda asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım işleri gerçekleştirdi. Üç Ocak Mahallesi'nde 5421, 5422, 5423, 5424 ve 5425 sokaklarda asfalt yama uygulamaları tamamlandı. Ayrıca Bahçe Mahallesi 4618 Sokak ile Yeni Mahalle 5326 Sokak'ta da yama çalışmaları yapıldı. Güneş Mahallesi'nde ise 5859 ve 5871 sokaklardaki kilit taşı tamiratlarıyla bozulan bölümler onarılarak kullanıma uygun hale getirildi.

Bordür, meydan ve kasis düzenlemeleri:

Fen İşleri ekipleri, Camili Mahalle Meydanı çevresinde bordür taşı yenileme çalışmalarını yürütürken, meydanın dış cephe boyama işlerini de gerçekleştirdi. Karacailyas Mahallesi'nde kısmi zarar gören veya yerinden ayrılan kasisler sökülüp yeniden düzenlendi; kasisler daha sağlam şekilde sabitlenerek ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Belediye yetkilileri, önceliklendirme ve vatandaş talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yol, kaldırım ve altyapı bakım onarım çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. Ekiplerin programlı çalışmalarıyla mahallelerde kısa sürede rahat ve güvenli kullanımın sağlanması hedefleniyor.

AKDENİZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE YIPRANAN VE KISMİ ZARAR GÖREN YOL, KALDIRIM VE SOKAKLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.