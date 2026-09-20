Akgedik TOKİ'de su arzı iki sondaj ve hat yenilemesiyle güvence altına alındı

çalışmanın detayları:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ bölgesinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak bölgenin içme suyu arzını güçlendirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projede, 2 yeni sondaj kuyusu açıldı ve gerekli bağlantıların tamamlanmasının ardından bu kuyular içme suyu sistemine dahil edildi.

Aynı zamanda TOKİ bölgesinde bulunan mevcut içme suyu hatlarının bir bölümü yenilenerek hattaki eskime ve kayıp-riskleri azaltıldı. Yenileme ve sondaj girişimleri, özellikle yaz aylarında veya yüksek tüketim dönemlerinde yaşanabilecek olası su kesintilerinin önüne geçmeyi ve suyun daha sağlıklı, güvenli bir altyapıyla vatandaşlara ulaşmasını hedefliyor.

yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmayla ilgili olarak, 'Halkımızın içme suyu sıkıntısı yaşamaması için altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yunusemre ilçemiz Akgedik Mahallesi’nde açtığımız 2 yeni sondaj kuyusunu sisteme dahil ettik, mevcut içme suyu hatlarımızı yenileyerek altyapımızı daha güçlü hale getirdik. Manisa’mızın 17 ilçesinde kesintisiz ve sağlıklı su için çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Görkem Yemişçi de, 'İçme Suyu Dairesi Başkanlığı olarak Akgedik Mahallesi’nde vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması amacıyla 2 adet sondaj ve bağlantı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca TOKİ bölgemizde bulunan mevcut hatlarımızın kısmi olarak yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik' dedi.

yerel değerlendirme ve beklenti:

Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve yapılan başvuruların ardından altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik adımların atıldığını belirtti. Kurşunlu, mahalle adına Dutlulu'ya teşekkür etti.

Yapılan sondaj ve hat yenileme çalışmaları, bölgedeki su kaynaklarını destekleyerek hem arz güvenliğini artıracak hem de hatlardaki eskimeye bağlı kayıpları azaltarak suyun daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak. MASKİ yetkilileri, benzer altyapı güçlendirme çalışmalarının diğer bölgelerde de devam edeceğini vurguladı.

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLI AKGEDİK MAHALLESİ TOKİ BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIN SU SIKINTISI YAŞAMAMASI ADINA SONDAJ ÇALIŞMASI VE HAT YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BÖLGEDE İKİ YENİ SONDAJ AÇILARAK İÇME SUYU SİSTEMİNE DAHİL EDİLİRKEN, MEVCUT İÇME SUYU HATLARININ BİR BÖLÜMÜNDE DE YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.