Akhisar ticaret borsası'nda Alper Alhat güç birliği çağrısıyla yeniden seçildi

Akhisar ticaret borsası'nda Alper Alhat yeniden başkan seçildi

Akhisar Ticaret Borsası olağan genel kurulunda yapılan seçimleri, mevcut başkan Alper Alhat yönetimindeki Yeşil Liste birinci sırada tamamladı. Borsa binasında gerçekleştirilen oylamada toplam 391 kayıtlı üyeden 356'sı sandığa giderken, kullanılan oyların 355'i geçerli, 1'i geçersiz sayıldı.

oy dağılımı ve katılım oranı:

Sayım sonucu Yeşil Liste 168 oy aldı. Seçimde yarışan diğer listelerin oyları şöyle gerçekleşti: Turuncu Liste 105, Mavi Liste 46, Beyaz Liste 36. Katılım oranının yüksek olması ve geçerli oy sayısının çoğunluğu, seçim sonucunu belirleyen önemli unsurlar olarak öne çıktı.

başkanın değerlendirmesi ve yol haritası:

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Alper Alhat, seçim sürecinin sükunet ve birlik içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Alhat, diğer adaylara teşekkür ederek yeni dönemde ortak çalışma çağrısında bulundu ve bölge sorunlarına yönelik iş birliğini vurguladı.

Alhat, Akhisar'ın yanı sıra Soma, Kırkağaç, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinin sorunlarının çözümü için bölge dinamikleriyle birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Seçim sonuçlarının ekibe daha fazla sorumluluk yüklediğini söyleyen Alhat, bu süreçte yapılan hataların görüldüğünü ve bu hatalardan ders çıkaracaklarını belirtti: 'Bizim sorumluluğumuzun arttığının farkına vardık. Bu seçim döneminde yaptığımız bazı hatalar varmış, onları gördük. Bize esasında bir ders vermiş oldular. Buradan çok iyi bir ders çıkardık ve notumuzu çok hızlıca yükselteceğiz.'

Alhat, yönetimi sadece kendi ekibinin başarısı olarak görmediklerini, seçime katılan tüm adaylarla birlikte çalışmayı hedeflediklerini vurguladı ve adayların projelerini dinleyerek daha geniş katılımlı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti. Açıklamasının sonunda ise yeni zeytin sezonunun üreticiler, sanayiciler ve ihracatçılar için bereketli geçmesini diledi.

AKHİSAR TİCARET BORSASI SEÇİMLERİNDE 391 ÜYEDEN 356’SI SANDIK BAŞINA GİTTİ. 355 GEÇERLİ OYUN 168’İNİ ALAN MEVCUT BAŞKAN ALPER ALHAT’IN YEŞİL LİSTESİ SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI.