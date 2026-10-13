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Akhisar'da aranan sanık jandarmanın takibiyle cezasını çekmek üzere teslim edildi

Akhisar'da JASAT ekipleri, nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlıklardan 78 yıl 11 ay 15 gün cezası bulunan H.Y.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akhisar'da aranan sanık jandarmanın takibiyle cezasını çekmek üzere teslim edildi

olayın ayrıntıları:

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli H.Y. (37), nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranıyordu.

operasyon süreci:

Ekiplerin hedefe yönelik çalışması kapsamında yapılan tespitler ve saha uygulamaları sonucunda H.Y. yakalandı. JASAT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonun detayları adli işlemler kapsamında belirlendi.

adli süreç ve teslim:

Hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra, resmi prosedür gereği Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yakalama, bölgede aranan şüphelilerin tespiti ve adli mercilere teslimine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor. Kesinleşmiş hapis cezalarının infazı için yürütülen işlemler hukuki usullere uygun şekilde tamamlandı.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE NİTELİKLİ YAĞMA, KASTEN YARALAMA VE ÇEŞİTLİ HIRSIZLIK SUÇLARINDAN...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE NİTELİKLİ YAĞMA, KASTEN YARALAMA VE ÇEŞİTLİ HIRSIZLIK SUÇLARINDAN ARANAN, HAKKINDA 78 YIL 11 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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