Akhisar'da coğrafi işaretli domat zeytini için hasat maratonu başladı

hasat sahalarında yoğun mesai:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasat sezonu resmen başladı. Bölgenin öne çıkan ürünü olan coğrafi işaret tescilli Domat çeşidi zeytin için bahçelerdeki hazırlıklar tamamlanırken, üreticiler toplama çalışmalarına yoğun biçimde başladı.

Akhisar, Türkiye'de zeytin üretiminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor; bu yıl da Domat zeytinlerinde verim ve kalite beklentileri üreticiler arasında konuşulan başlıca konular arasında yer aldı.

tarım müdürlüğü sahada üreticilerle buluştu:

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasadın başladığı bahçeleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Görüşmelerde hasat süreci, bakım uygulamaları ve ürünün pazarlanmasına ilişkin bilgi alışverişi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu dileyerek sahadaki çalışmaların takip edileceğini belirtti.

üreticilerin beklentileri ve sezon değerlendirmesi:

Bahçelerde çalışan çiftçiler, hava koşullarına göre hasadın zamanında başladığını ve yoğun bir mesai dönemine girdiklerini ifade etti. Üreticiler, sezonun bereketli geçmesini temenni ederek ürünün kalitesine ve coğrafi işaret değerine vurgu yaptı.

Yerel yetkililer ile üreticiler arasındaki bu yakın iletişim, Domat zeytininin marka değerinin korunması ve pazarda hak ettiği yere ulaşması bakımından önem taşıyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE ZEYTİN HASAT SEZONU BAŞLADI. COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ DOMAT ÇEŞİDİ ZEYTİNLERİN HASADININ YAPILDIĞI BAHÇELERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNİRKEN, SEZONUN BEREKETLİ GEÇMESİ TEMENNİSİNDE BULUNULDU.