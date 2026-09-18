Akhisar'da fay hattı yenileniyor: 45 milyonluk içme suyu yatırımı

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Akhisar ilçe merkezinde, Seyitahmet İçme Suyu Deposu ile Yeldeğirmeni İçme Suyu Deposu arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik terfi hattı yenileniyor. Belediyenin açıklamasına göre yatırım bedeli olarak ilk etapta 45 milyon TL rakamı verildi; hattın yenilenmesiyle fay hattı etkisi nedeniyle sık sık arızalanan mevcut altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış borularının tamamı çelik borularla değiştirilecek. Yenileme çalışmaları özellikle fay hattının geçtiği kesimlerdeki arıza sıklığını azaltmayı, böylece Seyitahmet, Reşatbey, Hacı İshak ve Atatürk mahalleleri başta olmak üzere bölgede uzun süreli su kesintilerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

yerinde inceleme ve yetkililerin açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Yeni Parti Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

Başkan Dutlulu bölgedeki çalışmaları değerlendirirken, 'Fay hattının geçmesi nedeniyle yıllardır sık sık patlayan ana hattımızın değişimini yapıyoruz. Burada yeni terfi hatları yapıyoruz. Seyitahmet Mahallesi'nde, Reşatbey'de, Hacı İshak Mahallesi'nde ve Atatürk Mahallesi'nde hatlarımızı yeniliyoruz. Böylece özellikle uzun süreli su kesintilerinin önüne geçeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Dutlulu ayrıca Manisa genelindeki altyapı hamlelerine vurgu yaparken projenin değerine ilişkin 'Seyitahmet İçme Suyu Deposu'ndan Yeldeğirmeni İçme Suyu Deposu'na uzanan hatta başlattığımız bu büyük yatırımla 50 milyon TL değerinde, toplam 3 bin 500 metre uzunluğundaki hattı baştan sona yeniliyoruz.' şeklinde bir değerlendirme de paylaştı.

beklenen etkiler ve izlenecek yol:

Projeyle hedeflenen temel kazanımlar arasında hat arızalarından kaynaklanan kesintilerin azalması, içme suyunun daha sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaştırılması ile altyapının uzun vadeli dayanımının artırılması bulunuyor. Çelik boru uygulamasıyla eskimeye bağlı sorunların giderilmesi ve bakım-onarım sıklığının düşürülmesi planlanıyor.

Manisa Büyükşehir yetkilileri, Akhisar'daki bu yatırımın şehrin genelindeki ihmal edilmiş altyapı problemlerinin çözüm gündeminin parçası olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, AKHİSAR İLÇE MERKEZİNDE DEVAM EDEN 3,5 KİLOMETRELİK İÇME SUYU TERFİ HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. BAŞKAN DUTLULU, 45 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA FAY HATTI NEDENİYLE SIK SIK ARIZALANAN MEVCUT HATLARIN YENİLENEREK UZUN SÜRELİ SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.