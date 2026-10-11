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Akhisar'da güvenlik kameraları tur otobüsünün geri manevrasını ve çarpışmayı ortaya koydu

Manisa Akhisar'daki tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; çarpışmada 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akhisar'da güvenlik kameraları tur otobüsünün geri manevrasını ve çarpışmayı ortaya koydu

kaza anı güvenlik kamerasında:

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, çarpışmanın gelişimini net şekilde ortaya koydu. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün önce yolda durduğu, kısa süre sonra geri geri manevra yapmaya başladığı izleniyor.

Kayıtların devamında aynı şeritten arkadan gelen çekicinin kısa sürede otobüse çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün devrildiği anlar yer alıyor. Görüntülerde çarpmanın arkadan geliş biçimi ve otobüsün yaptığı geri manevranın kazanın oluş sürecinde belirleyici olduğu görülüyor.

soruşturma ve gözaltılar:

Kazaya ilişkin adli süreç, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor; 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. gözaltına alındı. Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

can kayıpları ve yaralanmalar:

Kazada, yetkililerin verdiği bilgiye göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerinde, araçlarda ağır hasar ve devrilme sonucu yolcu bölümlerinde çarpma izleri olduğu güvenlik görüntülerinde açıkça görülüyor.

Olayın kronolojisi ve görüntüler, kazanın meydana geldiği O5 İzmir-İstanbul otoyolu İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağındaki trafik düzeni ve araçların hareketleri hakkında soruşturmanın merkezine yerleşmiş durumda.

MANİSA&#039;NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 KİŞİNİN HAYATINI...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE ÇEKİCİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 26 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINA ULAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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