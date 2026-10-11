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Akhisar'da otoyolda çarpışma: 11 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca mevkiinde otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı; ekipler müdahaleye devam ediyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akhisar'da otoyolda çarpışma: 11 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı

Akhisar'da otobüs ve tırın karıştığı kaza: çok sayıda müdahale sürüyor

İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikametinde, Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşandı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın çarpışması sonucu otobüs yan devrildi, tır ise yoldan çıktı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çok sayıda ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışanlar için kurtarma çalışması yürüttü ve çevredeki hastanelere sevk düzenlendi. Kazanın etkisiyle olay yerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya çalışıldı.

Can kaybı, yaralı sayısı ve hastanelere sevk:

Yetkililer ve Manisa Valisi Vahdettin Özkanın açıklamasına göre kazada 11 vatandaş hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod ve 1'i kırmızı kod ile çeşitli hastanelere sevk edildi. Vali Özkan, olay yerindeki çalışmaları anlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Vali Özkan ayrıca, olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını, adli ve olay yeri incelemelerinin Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda sürdüğünü bildirdi.

Soruşturma ve uyarılar:

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Vali Özkan, trafik kurallarına uyumun önemine vurgu yaparak bu tür acı olayların trafik kurallarına riayet edilmesinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Olayla ilgili adli süreç ve teknik incelemeler sürüyor.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN AÇIKLAMA YAPTI

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN AÇIKLAMA YAPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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