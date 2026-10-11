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Akhisar'da otoyolda çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması: 4 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otoyolunda çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı ve 4 ölü var.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akhisar'da otoyolda çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması: 4 kişi hayatını kaybetti

Akhisar'da otoyolda çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada, çekici ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza ve ilk belirlemeler:

Kazanın detayları ve çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin resmi bilgi henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili ilk gelen bilgiler, kazanın ağır yaralanmalara ve can kaybına yol açtığını gösteriyor; bölgedeki durumun netleşmesi için yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

Soruşturma ve yol durumu:

Kaza sonrası olay yerinde yapılacak incelemelerle kaza nedenlerinin belirlenmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar veya trafik yoğunluğu oluşabileceği için sürücülerin ve yol kullanıcılarının resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE İSTANBUL OTOBANINDA TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU İLK...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE İSTANBUL OTOBANINDA TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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