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Akhisar'da sağlık kapasitesi artıyor: 450 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliyor

Akhisar'da eski sigara fabrikası arazisinde inşa edilen 124.235 m² kapalı alanlı 450 yataklı yeni devlet hastanesi çevre ilçelere de hizmet verecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Akhisar'da sağlık kapasitesi artıyor: 450 yataklı yeni devlet hastanesi yükseliyor

Akhisar'da 450 yataklı hastane inşaatı devam ediyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski sigara fabrikası arazisinde yükselen yeni devlet hastanesi inşaatı sürüyor. Proje tamamlandığında, sağlık hizmetlerinde kapasite ve fiziksel alan olarak belirgin bir genişleme hedefleniyor.

124 bin metrekarelik sağlık kompleksi:

Yeni binanın toplam 124.235 metrekare kapalı alana ve 18.716 metrekare taban alanına sahip olması planlanıyor. Tesis, 450 yatak kapasitesiyle hizmet verecek ve içinde 132 poliklinik, 19 ameliyathane, 97 yoğun bakım ünitesi ile 18 yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunacak. Ayrıca acil hizmetler için 40 yatak kapasiteli acil servis öngörülüyor.

Bölgesel hizmet ve kapasite artışı:

Yeni hizmet binasının devreye girmesiyle Akhisar'ın yanı sıra Soma, Kırkağaç ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesi başta olmak üzere çevre yerleşimlerden gelen hastalara da daha kapsamlı hizmet verilmesi hedefleniyor. Özellikle poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis alanlarındaki fiziksel imkanların genişlemesi, hasta yönlendirme ve yatak yönetimi açısından önemli avantaj sağlayacak.

Mevcut hizmet sürdürülüyor:

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi mevcutta Kirazoğlu Sağlık Kompleksi'nde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Yeni binanın tamamlanmasının ardından sağlık hizmetlerinin daha geniş kapasitede ve modern bir tesiste sürdürülmesi planlanıyor; mevcut hizmet akışının kesintisiz devam etmesi için geçişin programlı şekilde yapılması öngörülüyor.

İnşaat çalışmaları, belirlenen iş programı doğrultusunda ilerlerken, proje tamamlandığında bölgedeki sağlık altyapısında kayda değer bir güçlenme yaşanması bekleniyor.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 450 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİNİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI...

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN 450 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANESİNİN İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. ESKİ SİGARA FABRİKASININ BULUNDUĞU ARAZİDE İNŞA EDİLEN VE 124 BİN 235 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP OLACAK HASTANEDE 132 POLİKLİNİK, 19 AMELİYATHANE VE 97 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YER ALACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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