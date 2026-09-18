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Akhisar'da sentetik hap baskını: 110 binin üzerinde ecza ele geçirildi

Akhisar'da 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda 110 bin 60 sentetik ecza hap ele geçirildi; 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, bunlardan 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akhisar'da sentetik hap baskını: 110 binin üzerinde ecza ele geçirildi

Akhisar'daki operasyonun detayları:

Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak çalışmaları kapsamında harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 17 Eylül tarihinde iki ayrı ikamete operasyon düzenlendi.

ele geçirilen materyal ve sayılar:

Adreslerde yapılan aramalarda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekiplerin ulaştığı bu miktar, soruşturmanın boyutunu ve bölgede yapılan tespitlerin ciddiyetini ortaya koydu.

şüphelilerin kimlikleri ve yargılama süreci:

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar A.Y. (42), Y.G. (41) ve S.N.Y. (21) olarak tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen üç şüpheliden, A.Y. ve S.N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalardan biri olduğunu ve benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

MANİSA&#039;NIN AKHİSAR İLÇESİNDE POLİSİN İKİ AYRI İKAMETE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 110 BİN 60 ADET...

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE POLİSİN İKİ AYRI İKAMETE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 110 BİN 60 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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