Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı ilkiyle sektörü buluşturdu

Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı tamamlandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilk kez düzenlenen Tarım ve Zeytincilik Fuarı, dört günlük programın ardından sona erdi. Etkinlik, tarım, zeytincilik ve tarımsal teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar ile üreticileri bir araya getirerek bölgenin üretim kapasitesinin tanıtılmasına katkı sağladı.

Katılımcılar ve açılış:

Fuarın açılışına Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhatlı ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan katıldı. Resmi temsilciler, fuarın bölgesel tanıtıma ve üreticilerin bilgiye erişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Sergilenen ürünler ve öne çıkan gündem maddeleri:

Fuarda tarım makineleri, zeytin ve zeytinyağı üretim teknolojileri, ekipmanlar ile sulama sistemleri tanıtıldı. Üreticiler stantları gezerek ürünleri yerinde inceledi, firma temsilcilerinden teknik bilgi ve uygulama önerileri aldı. Etkinlikte özellikle verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve teknolojinin tarıma entegrasyonu gibi gündemler öne çıktı.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören fuarın, Akhisar'ın tarımsal üretim ve zeytincilikteki gücünün tanıtımına katkı sağladığı belirtildi. Organizasyonun gelecek yıllarda katılımcı ve etkinlik sayısı artırılarak her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN TARIM VE ZEYTİNCİLİK FUARI, 4 GÜNÜN ARDINDAN SONA ERDİ. FUARIN HER YIL DÜZENLENEREK GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR.