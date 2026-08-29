Akhisar'da yağmur suyu altyapısı 32 milyonluk yatırımla güçlendiriliyor

Akhisar'da altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yağmur suyu taşkınları ve altyapı yetersizliklerine yönelik başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 4,5 kilometrelik altyapı yenileme programı, Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini kapsıyor ve yatırımı 32 milyon TL olarak planlandı.

Hürriyet Mahallesi'nde somut ilerleme:

Çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme işlerinde toplam 1000 metre hedefleniyor. Ekipler, bunun 315 metrelik bölümünü tamamladı; kalan kısımlarda ise çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında, her yağmur sonrası cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin ve taşkın riskinin azalması hedefleniyor.

Yerinde inceleme ve eşgüdüm:

Projeyi yürüten birim MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olurken, incelemeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlık etti. Dutlulu'ya Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Yeni Parti İlçe Başkanı Hayriye Hacet, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

Başkan Dutlulu, çalışmaların son durumu hakkında, "Hürriyet Mahallemizde toplam 1000 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların 315 metrelik bölümünü tamamladık, kalan kısımlarda ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğiz, yağmursularının daha sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve bölgenin altyapı kapasitesini güçlendireceğiz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve yağış kaynaklı olumsuzlukların azaltılması hedefleniyor. Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde süren çalışmalar, planlanan hatlar tamamlandıkça mahalle sakinlerinin ulaşım ve günlük yaşam konforuna doğrudan katkı yapacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU (TAKIM ELBİSELİ), YATIRIM KAPSAMINDA HÜRRİYET MAHALLESİ’NDE DEVAM EDEN YAĞMURSUYU HATTI İMALATI VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.