Dolar 49,3189 +0,07%
Euro 55,1765 -0,16%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.685,53 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Akhisar'daki kavşak çarpışmasında ölen 11 kişi ve 26 yaralının kimlikleri açıklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki otobüs-çekici çarpışmasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 yaralının kimlik tespitleri tamamlandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:42

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 18:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akhisar'daki kavşak çarpışmasında ölen 11 kişi ve 26 yaralının kimlikleri açıklandı

kazanın meydana geldiği nokta ve araç bilgileri:

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazada, sürücülüğünü M.A.‘nın yaptığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici çarpıştı. Çarpışma sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı ve çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

ölü ve yaralıların kimlikleri:

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri şöyle açıklandı: Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58), Kadriye Turhanlar (88).

yaralıların listesi ve hastanelere sevk:

Çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralıların isimleri şu şekilde bildirildi: Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64), Mehmet Ahlılar (63).

soruşturma ve gözaltılar:

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen üç cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor. Kazayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüphelinin gözaltında olduğu ve işlemlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı
images

Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan araç 2 kişiyi öldürdü, 4 kişi yaralandı
images

Karabük'te dinlenme tesisi çıkışındaki manevra zincirleme kazaya neden oldu, 3 y...
images

İnegöl girişinde zincirleme çarpışma: 9 aylık bebek dahil 10 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kocaelispor başkanı Durul: adalet sahada da masada da olmalı

Nusaybin'de 12 şehit anıldı; terörsüz Türkiye hedefi vurgulandı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı