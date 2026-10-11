Akhisar'daki kavşak çarpışmasında ölen 11 kişi ve 26 yaralının kimlikleri açıklandı

kazanın meydana geldiği nokta ve araç bilgileri:

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazada, sürücülüğünü M.A.‘nın yaptığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile H.K. yönetimindeki 78 YD 559 plakalı çekici çarpıştı. Çarpışma sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı ve çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

ölü ve yaralıların kimlikleri:

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri şöyle açıklandı: Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58), Kadriye Turhanlar (88).

yaralıların listesi ve hastanelere sevk:

Çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralıların isimleri şu şekilde bildirildi: Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64), Mehmet Ahlılar (63).

soruşturma ve gözaltılar:

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen üç cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor. Kazayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüphelinin gözaltında olduğu ve işlemlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)