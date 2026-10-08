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Akıllı durak Akyazı'ya konfor ve güvenlik getiriyor

Akyazı Belediyesi, ilçede ilk akıllı durağı hizmete açtı; iklimlendirme, 7/24 güvenlik kameraları, ücretsiz Wi‑Fi ve telefon şarj noktaları sunuyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Akıllı durak Akyazı'ya konfor ve güvenlik getiriyor

Akıllı durak Akyazı'ya konfor ve güvenlik getiriyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toplu taşıma bekleme sürecini daha konforlu ve güvenli kılmak amacıyla ilçe genelindeki ilk 'Akıllı Durak' hizmete sunuldu. Akyazı Belediyesi tarafından hayata geçirilen durak, hem yaz hem kış koşullarına uygun bir bekleme alanı oluşturmayı hedefliyor.

durakta hangi teknolojiler var:

Yeni durağın donanımı arasında iklimlendirme sağlayan klima sistemi, 7/24 güvenlik kameraları, yolculara yönelik ücretsiz Wi‑Fi hizmeti ve cep telefonu şarj noktaları bulunuyor. Bu özellikler, bekleme süresini daha rahat ve güvenli hale getirmek için bir araya getirildi.

belediyenin hedefleri:

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Akyazı’mızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve günlük yaşamlarına doğrudan katkı sağlayacak yenilikçi çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlk Akıllı Durağımızı hizmete aldık. Hemşehrilerimizin özellikle yaz ve kış aylarında daha konforlu şartlarda toplu taşıma araçlarını bekleyebilmeleri için modern ve teknolojik bir alan oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bu tür uygulamalarımızı ilçemizin farklı noktalarında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz' dedi.

AKYAZI İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI BEKLERKEN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ VAKİT...

AKYAZI İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI BEKLERKEN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ VAKİT GEÇİREBİLMELERİ AMACIYLA İKLİMLENDİRME VE TEKNOLOJİK DONANIMLARA SAHİP İLK 'AKILLI DURAK' HİZMETE SUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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