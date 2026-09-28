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Akın Ankara Coffee Festivali'nde ONON standında Balıkesir'in lezzetini sundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Coffee Festivali'nde ONON standında barista oldu, kendi kahvelerini ikram ederek markayı tanıttı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akın Ankara Coffee Festivali'nde ONON standında Balıkesir'in lezzetini sundu

Akın Ankara Coffee Festivali'nde ONON standındaydı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bilkent Center'da bu yıl onuncusu düzenlenen Ankara Coffee Festivali'ne katılarak kentinin yerel markası ONON'u temsil etti. Festival, her yıl olduğu gibi binlerce kahveseveri bir araya getirirken Akın, sosyal belediyecilik anlayışını vurgulayarak vatandaşlarla doğrudan temas kurdu.

Barista tezgahının arkasında:

Ziyaret sırasında önlüğünü takan Akın, ONON Kafe standında barista tezgahının arkasına geçti ve kendi elleriyle hazırladığı kahveleri ziyaretçilere ikram etti. Hemşehrileriyle ve festival konuklarıyla sohbet eden Akın, Balıkesir'in misafirperverliğini ve sıcaklığını Ankara'ya taşıdıklarını belirtti. ONON'un mottosu olan 'Adı da tadı da bizden' festival alanında da dikkat çekti.

ONON'a ilgi ve markanın büyümesi:

Festival süresince ONON standı yoğun ilgi gördü; ziyaretçiler hem içecek hem de yiyecek çeşitlerini beğendi. Akın, ilginin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, 'ONON olarak hem Balıkesir'imizi tanıtıyoruz hem de ONON'un lezzetlerini bütün Ankaralılar ile buluşturduk' dedi. Başkan ayrıca markanın hızlı büyümesine dikkat çekerek 30'uncu şubemizi açtık ifadesini kullandı.

Akın, ONON kafelerin hem yerli hem de milli olduğunu söyleyerek vatandaşları uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetle buluşturmanın önemine değindi. Festivalde ONON'un aldığı olumlu geri bildirimler, markanın hem tanınırlığını hem de tercih edilme oranını artırdığını gösterdi. Organizasyon, Balıkesir markalarının Ankara gibi büyük şehirlerde görünürlüğünü yükseltme açısından da fırsat sağladı.

BAŞKAN AKIN: &quot;ONON’A OLAN BÜYÜK İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ&quot;

BAŞKAN AKIN: "ONON’A OLAN BÜYÜK İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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