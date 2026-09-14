Akın'dan yeni döneme mesaj: eğitim ülkenin en kalıcı sermayesidir

Balıkesir'de yeni eğitim öğretim yılı açılışı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla gerçekleşen 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış töreni Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu'nda yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu konuşmasında iyi yetişmiş, sağlam karakterli nesillerin güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, il genelinde 187 bine yakın öğrenci ve 16 bin 500 öğretmen'in yeni eğitim yolculuğuna başladığını belirtti ve eğitim altyapısını güçlendirme, nitelikli eğitime erişimi artırma çabalarının sürdüğünü söyledi. Ustaoğlu, fiziki altyapının iyileştirilmesinin yanı sıra bu imkânların etkili kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Akın'ın mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni eğitim-öğretim yılının öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, "Bizim en büyük gücümüz; aklını ve vicdanını özgürce kullanan, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, ülkesini ve milletini seven nesiller yetiştirmektir" dedi.

Akın, Atatürk'ün izinde aklı ve bilimi rehber edinmenin ortak sorumluluk olduğunu belirterek, "Çünkü eğitim, bir ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır" sözlerine yer verdi. Törenin ardından protokol üyelerinin ilk zilini çalmasının ardından Akın sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti ve onlara hediyeler verdi.

Okul ek hizmet binası açılışı ve katılımcılar:

Akın, Albay Tayyar - Nuran Oğuz İlkokulu programının ardından Halalca Ganime - Hüseyin Bacakoğlu Ortaokulu Ek Hizmet Binası'nın açılışına katıldı ve yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağını söyledi. Açılışın hayırlı olmasını dileyen Akın, emeği geçenleri tebrik etti.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, öğrenciler, aileler ve basın mensupları katıldı.

BALIKESİR’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞI DOLAYISIYLA ALBAY TAYYAR-NURAN OĞUZ İLKOKULUNDA DÜZENLENEN TÖRENE KATILAN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ.