u-9 gelişim ligi finali akkent spor köyü'nde:

Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası’nda düzenlenen U-9 Gelişim Ligi final müsabakalarında sezonun alt yaş grubu organizasyonları tamamlandı. 2025-2026 sezonunda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 26 takım katılırken, sahada 520 minik sporcu performans sergiledi. Final ve üçüncülük karşılaşmalarında ise 4 takımın 80 sporcusu mücadele etti.

turnuvanın kapsamı ve sonuçlar:

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı iş birliğinde yürütülen altyapı destek projesi kapsamında U12, U11 ve U10 yaş grubu karşılaşmalarının ardından U-9 kategorisinde de finaller tamamlandı. Minik futbolcular sezon boyunca ortaya koydukları oyun disiplinleri ve mücadeleleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Müsabakalar sonucunda şampiyonluğa ulaşan ekip Kartal 1903 SK oldu; dereceye giren takımlara ödülleri törenle takdim edildi.

başkanın değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin sporla büyümesi ve yeteneklerini geliştirmesi için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı. Tahmazoğlu, "Belediyemiz ile Gaziantep ASKF Başkanlığı iş birliğinde düzenlediğimiz U-9 Gelişim Ligi müsabakalarını tamamladık. Müsabakalar sonucunda şampiyon olan Kartal 1903 SK başta olmak üzere dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim ettik. Lig boyunca mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi ve yeteneklerini geliştirmesi için altyapı desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Organizasyon, hem altyapı yatırımlarının önemini hem de yerel düzeyde genç yeteneklerin takip edilmesine olanak sağlayan bir platform olarak öne çıktı. Final maçlarında sergilenen performanslar ve centilmence mücadele, aileler ve antrenörler tarafından takdirle karşılandı.

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