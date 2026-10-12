Akkent'te karate rüzgarı: 600 genç madalya peşinde

Akkent'te lig heyecanı:

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 3. Etap (6. Bölge) Müsabakaları, 10-11 Ekim tarihlerinde Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyon, bölgeden gelen genç karatecileri bir araya getirerek tatamilerde yoğun bir rekabete sahne oldu.

katılımcılar ve iller:

Turnuvaya Adana, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri başta olmak üzere toplam 9 ilden 600 sporcu katıldı. Sporcular, yaş grupları ve kilo sıkletlerine göre eşleşerek performanslarını sergiledi; organizasyon bölgesel çapta yoğun katılıma işaret etti.

müsabaka kategorileri ve madalya törenleri:

Müsabakalar; 11 yaş (2015 doğumlular), 12 yaş (2014 doğumlular), 13 yaş (2013 doğumlular) ile 14-15 yaş (2012-2011 doğumlular) kategorilerinde yapıldı. Genç karateciler, teknik ve fiziksel yeteneklerini ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon kapsamında, her yaş grubunun müsabakaları tamamlandığında dereceye giren sporcular için madalya törenleri bekletilmeden gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon, gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlarken karate branşının yaygınlaşması açısından da önemli bir platform sundu. Etkinlik, Gaziantep'in bölgesel spor organizasyonlarındaki rolünü yeniden vurguladı ve katılan sporcuların motivasyonunu artırdı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN SPOR TOTO TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ 3. ETAP (6. BÖLGE) MÜSABAKALARI, 9 İLDEN 600 SPORCUNUN KATILIMIYLA AKKENT SPOR KÖYÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.