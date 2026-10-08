Akkonak'a spor ve kültür merkezi: yarı olimpik havuz ve kitap kafeyle yeni soluk gelir

Akkonak'ta kapsamlı bir yaşam ve spor merkezi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mutlu İnsanların Şehri vizyonu doğrultusunda Akkonak Mahallesi'ne çok yönlü bir sosyal yaşam ve spor kompleksi kazandırmayı hedefliyor. Proje, çocukların yüzme eğitimi alacağı, gençlerin spor yapacağı ve ailelerin nitelikli zaman geçireceği bir merkez olarak planlandı.

tesisin ölçeği ve temel donatılar:

Tesis, 2.921,56 metrekare taban alanı ve 7.575,26 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak. Bodrum katta 1.172 metrekarelik alanda 35 araçlık otopark, kadın-erkek mescit, arşiv, teknik hacimler ve depolar yer alacak.

Zemin katta 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk/eğitim havuzu, 305 metrekarelik spor salonu, erkek ve kadın soyunma odaları ile 147 metrekare seyirci tribünü ve idari ofisler bulunacak. Birinci katta ise her biri yaklaşık 200 metrekare olan 4 adet çok amaçlı salon ve kadın-erkek soyunma odaları ile birlikte 350 metrekarelik Kitap Kafe yer alacak.

ihale tarihi ve yerel hedefler:

Akkonak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İhalesi, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Belediye, bu tür yatırımlarla semtin sosyal ve sportif dinamiklerini güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Bülent Nuri Çavuşoğlu projenin kent için önemini şu sözlerle vurguladı: "Söz verdiğimiz gibi, Mutlu İnsanların Şehri Denizli’yi hep birlikte büyütmeye, kentimizin her köşesine değer katmaya devam ediyoruz. Akkonak Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu eser; sadece yüzme öğrenilen bir havuz değil, evlatlarımızın geleceğe güvenle hazırlandığı, gençlerimizin sporla buluştuğu, ailelerimizin ise huzurla vakit geçirdiği modern bir buluşma noktası olacak. Kitap Kafe, çok amaçlı salonlar ve sosyal donatılarıyla ilimize yakışacak bu değerli yatırımın şimdiden tüm hemşehrilerime ve Denizlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Proje, mimari ve teknik donatılarıyla bölgeye yeni bir çekim merkezi kazandırmayı hedefliyor; yakın dönemde gerçekleştirilecek ihalenin ardından yapım sürecinin başlaması bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, "MUTLU İNSANLARIN ŞEHRİ" VİZYONUYLA AKKONAK MAHALLESİ’NE DEV BİR SOSYAL YAŞAM VE SPOR KOMPLEKSİ KAZANDIRIYOR. YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, KİTAP KAFE VE ÇOK AMAÇLI SALONLARIYLA BÖLGENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJENİN YAPIM İHALESİ 27 EKİM 2026'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.