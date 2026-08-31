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Akkuş'ta sabah heyelanı ahırı gömdü: 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i telef oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda Halil Güney'e ait ahır toprak altında kaldı; 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i telef oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akkuş'ta sabah heyelanı ahırı gömdü: 10 büyükbaştan 5'i kurtarıldı, 5'i telef oldu

Akkuş'ta ahır heyelanla birlikte kısmen göçtü

Ordu'nun Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde, sabah saat 04.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış sonucu yamaçtan kopan toprak kütlesi, Halil Güney'e ait ahırın üzerine aktı. İçinde 10 büyükbaş bulunan ahırın büyük bölümü toprak altında kaldı.

Olayın gelişimi:

Durumu fark eden ahır sahibi Halil Güney, olay yerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve ekipler gelene dek kendi imkanlarıyla hayvanları tahliye etmeye çalıştı. Bölgedeki şiddetli yağışın etkisiyle yamaçtan kayan toprak, ahırın önemli bir bölümünü örttü.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri ile iş makineleri hızla çalışmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu toprak altındaki 10 büyükbaştan 5'i canlı olarak çıkarıldı; toprak altında kalan diğer 5 büyükbaşın ise telef olduğu belirlendi.

Ekipler, bölgede heyelan kaldırma ve güvenlik önlemi çalışmalarını sürdürüyor; çalışmalar zamanla yarışarak yürütülüyor. Olayın neden olduğu hasarın tespiti ve ileride benzer risklere karşı önlem alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

HEYELANIN MEYDANA GELDİ ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

HEYELANIN MEYDANA GELDİ ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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