Akkuş'ta şeker fasulyesi üretimi desteklerle 14 yılda hızla büyüdü

Akkuş'ta hasat şenliği ve üretim artışı:

Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen Akkuş Şeker Fasulyesi Hasat Şenliği, bölgedeki üretim artışını ve üreticilere sağlanan destekleri gözler önüne serdi. Yolbaşı Mahallesi Merkez mevkisindeki program, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akkuş Ziraat Odası iş birliğinde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay etkinlikte yaptığı konuşmada, üretimin 2012 yılında 200 dekar alanda 25 ton iken, 2026'da yaklaşık 11 bin 700 dekar alanda 2 bin 200 ton seviyesine çıktığını aktardı. Ay, 2026 yılında 29 üreticiye 65 dekar alan için 390 kilogram tohum dağıtıldığını; son 3 yılda ise 292 üreticiye 1 bin 105 dekar alan için toplam 6 bin 640 kilogram tohum desteği sağlandığını söyledi.

su yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş için sulama tesisi projesinin hazır olduğunu belirterek, fasulyenin verimi için su yönetiminin önemine dikkat çekti. Güler, "Bu fasulyenin suya ihtiyacı var. Her zaman bu seneki gibi yağmur yağmayabilir. Dolayısıyla bizler tedbirimizi alacağız ve bu çalışmayı, projeyi sayın kaymakamımla yürüteceğiz. Hem göletle hem sulama tesisiyle inşallah bereketli toprakları şenlendireceğiz" sözleriyle projenin önceliğini vurguladı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Akkuş'ta organik sırık fındık ve şeker fasulyesi üretimine farklı aşamalarda destek verildiğini, başarının temelinde ise çiftçilerin emeğinin bulunduğunu belirterek üreticilere teşekkür etti.

ödüller, sembolik hasat ve katılımcılar:

Etkinlik kapsamında Michelin yıldızlı şef Sinem Özlere plaketi Vali Muammer Erol, şef Tolga Bozoka ise plaketi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sundu. Programın gerçekleştirildiği bahçenin sahibi ve üretici Süleyman Doğana da plaketi Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce takdim etti.

Duanın ardından Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri bahçede Akkuş şeker fasulyesinin temsili hasadını gerçekleştirdi. Programa Akkuş Kaymakamı Kerem Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ile çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlik, sağlanan desteklerin ve planlanan altyapı yatırımlarının bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar olarak değerlendirildiğini gösterdi.

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANI İSA DEMRİCİ (SOLDA) VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SAĞDA)