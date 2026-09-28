Akliman'da şebeke modernizasyonuyla daha güvenli enerji hedefleniyor

Akliman'da altyapı çalışmaları sürüyor

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Sinop Akliman bölgesindeki mevcut elektrik şebekesinin modernize edilmesi, bakım ve yenileme işlemlerini kapsıyor. Saha ekipleri enerji hatlarını modern standartlara taşımak, şebeke ekipmanlarını detaylı kontrol etmek ve gerekli teknik düzenlemeleri gerçekleştirmek için aralıksız görev yapıyor.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Projede iletim hatlarının yenilenmesi, trafoların ve dağıtım ekipmanlarının kapsamlı kontrolü ile teknik optimizasyonlar öne çıkıyor. YEDAŞ yetkilileri, yürütülen yatırım ve altyapı düzenlemelerinin bölgedeki elektrik dağıtımının daha güvenli, kesintisiz ve sağlıklı çalışmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor.

trafik düzenlemesi ve sürücü uyarıları:

Saha ekiplerinin yol güzergahındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgedeki araç trafiği yer yer tek şeritten ve kontrollü olarak ilerliyor. Yetkililer, sürücülerin çalışma alanlarında görev yapan personel ile trafik işaretlerine uymalarının güvenlik ve akış açısından önemine dikkat çekiyor; yol kullanıcılarının kısa gecikmelere hazırlıklı olması öneriliyor.

Yürütülen işler tamamlandığında, Akliman'da enerji arz güvenliğinin artması ve arıza süresinin azalması beklendiği ifade ediliyor; ekipler çalışmaları planlandığı şekilde sürdürerek bölgeyi daha dayanıklı bir şebekeye kavuşturmayı hedefliyor.

SİNOP’UN AKLİMAN BÖLGESİNDE ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE MEVCUT ŞEBEKENİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN KAPSAMLI ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.