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Akpınar'da yollar çamur ve çukurlarla hayatı zorlaştırıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde yağışlarla çamur ve çukurlar artınca köylüler ulaşım sorununa çözüm istedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akpınar'da yollar çamur ve çukurlarla hayatı zorlaştırıyor

Akpınar köyü yolları kullanılmaz hale geldi:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde köy içi yolların çamur, çukurlar ve bozulan yüzeyler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Özellikle son yağışlarla birlikte birçok noktada yol yüzeyinin çamurla kaplandığı ve çukurların oluştuğu, bunun da araç ve yaya geçişini güçleştirdiği aktarıldı.

Ulaşımda zorluk ve günlük yaşamın etkilenmesi:

Vatandaşlar, köy içinde araçlarıyla ilerlemekte zorlandıklarını, bazı bölgelerde yürümekte bile sıkıntı yaşandığını söyledi. Bölge sakinleri, yolların bozukluğunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Vatandaşların talepleri ve çözüm beklentisi:

Yerel halk yetkililerden köy içi yolların bakım ve onarımının yapılmasını istedi. Vatandaşlar, mevcut durumun hem sürücüler hem de yayalar için sorun oluşturduğunu belirterek acil bakım ve onarım talep etti ve yetkililerin bir an önce çalışma başlatmasını beklediklerini dile getirdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI AKPINAR KÖYÜNDE YOLLARIN ÇAMUR VE ÇUKURLARLA KAPLANMASI...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI AKPINAR KÖYÜNDE YOLLARIN ÇAMUR VE ÇUKURLARLA KAPLANMASI VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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