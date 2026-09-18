Akraba anlaşmazlığı şiddetli kavgaya dönüştü: Siverek'te 8 yaralı

Akrabalar arasındaki kavga sonucunda çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında daha önce başlayan alacak verecek meselesi, yeniden karşılaşma sonrası kavgaya dönüştü. Olayın meydana geldiği yer Armağanlı Kırsal Mahallesi olarak bildirildi; tarafların Alanyurt mahalleleriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Olayın gelişimi:

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. Sağlık ve güvenlik ekiplerinin verdiği bilgiye göre, kavgada 2 kişi bıçakla, 5 kişi taş ve sopalarla yaralandı. Ayrıca kavgaya müdahale eden bir güvenlik görevlisi, atılan taşın isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek bölgeyi kontrol altına aldı ve kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın seyrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.