Akraba kavgası Işıklar'da sonlandı: 37 yaşındaki enişte yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Aykut K. ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aykut K.'ye ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra kişi Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına karşın Aykut K. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından şüpheliler M.C. ve S.C., suç aletiyle birlikte kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise halen belirsizliğini koruyor; jandarma olayın seyrine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR'DA AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVDADA KAYINBİRADERLERİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULAN 37 YAŞINDAKİ ENİŞTE HAYATINI KAYBETTİ.