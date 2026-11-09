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Akraba kavgası Işıklar'da sonlandı: 37 yaşındaki enişte yaşamını yitirdi

Işıklar beldesinde çıkan akraba kavgasında tüfekle vurulan 37 yaşındaki Aykut K. hayatını kaybetti; M.C. ve S.C. kısa süre sonra yakalandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 00:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akraba kavgası Işıklar'da sonlandı: 37 yaşındaki enişte yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Aykut K. ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aykut K.'ye ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra kişi Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına karşın Aykut K. hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından şüpheliler M.C. ve S.C., suç aletiyle birlikte kaçtı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu zanlılar olaydan yaklaşık 1 saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Olayda tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği ise halen belirsizliğini koruyor; jandarma olayın seyrine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVDADA KAYINBİRADERLERİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULAN 37...

AFYONKARAHİSAR'DA AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVDADA KAYINBİRADERLERİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULAN 37 YAŞINDAKİ ENİŞTE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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