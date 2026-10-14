Akşam dönüşünde sokaklar su altında kaldı: Bayrampaşa'da esnaf çekçeklerle müdahale etti

İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı

İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı; bazı noktalarda yollar göle dönerken, Bayrampaşa içindeki ara sokaklar suyla kaplandı.

Sürücüler ve ulaşım:

Trafik yoğunluğunun gözlemlendiği bölgelerde sürücüler güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri birçok cadde ve sokakta ulaşımı aksattı, akşam trafiğinde gecikmeler ve yavaşlamalar yaşandı.

Esnafın müdahalesi:

Sokak üzerindeki esnaf, dükkanlarını su baskınından korumak için yoğun çaba gösterdi. İşletme sahipleri, önlerindeki su birikintilerini tahliye etmek amacıyla çekçeklerle su taşıdı ve seyyar yöntemlerle engel oluşturmaya çalıştı. Bu müdahalelerin bazı anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış etkisini arttırdı, Bayrampaşa'da ara sokak göle döndü