Akşam mesaisinde İstanbul yollarında tıkanma

Akşam mesaisinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da akşam iş çıkış saatleriyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu %87 olarak ölçüldü.

etkilenen noktalar ve kuyruklar:

D-100 Karayolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, akış hızını düşürerek belirli güzergâhlarda beklemelere neden oldu.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı; trafikteki yoğunluk, yolculuk sürelerini uzattı ve akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 87’e ulaştı