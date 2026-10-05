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Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde kamyonetin kepçeye arkadan çarpması sonucu iki sürücü yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 02:42

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 02:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir kamyonetin, önünde ilerleyen kepçeye arkadan çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, kepçe ise yoldan çıkarak şarampole savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralılar ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kepçe ve kamyonet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kontrollü verilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA&#039;NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KEPÇEYE ÇARPMASI SONUCUNDA...

ANKARA'NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KEPÇEYE ÇARPMASI SONUCUNDA KEPÇENİN VE KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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