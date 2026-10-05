Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir kamyonetin, önünde ilerleyen kepçeye arkadan çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, kepçe ise yoldan çıkarak şarampole savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralılar ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kepçe ve kamyonet sürücüsü olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kontrollü verilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA'NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KEPÇEYE ÇARPMASI SONUCUNDA KEPÇENİN VE KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ 2 KİŞİ YARALANDI.