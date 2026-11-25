Kahramanmaraş'ta akşam yağışı:

Akşam saatlerinde kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışla birlikte gökyüzünü peş peşe aydınlatan şimşekler, gece manzarasını gündüze çevirdi.

şehir merkezinde etkileri:

Bazı ana caddelerde ve yan sokaklarda oluşan birikintiler geçici aksamalara neden oldu. Görsel olarak dikkat çeken şimşeklerin yoğunluğu, bölgedeki akşam trafiği ve hareketliliğin algılanışını değiştirdi.

belediye ekiplerinin müdahalesi:

Belediye ekipleri kısa sürede çalışma başlatarak yağışın olumsuz etkilerini sınırlamaya çalıştı. Yapılan müdahalelerin ardından yetkililer, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLURKEN, PEŞ PEŞE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ ADETA GÜNDÜZE ÇEVİRDİ.