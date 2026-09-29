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Akşam saatlerinde yağmur yolları tıkadı: İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışında yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı; D-100'de uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar evlerine ulaşmakta zorlandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Akşam saatlerinde yağmur yolları tıkadı: İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı

trafik yoğunluğu ve ölçüm verileri:

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre şehir genelinde yoğunluk %85 olarak ölçüldü.

d-100'de yaşanan sıkışıklık:

D-100 karayolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar gündelik ulaşımında güçlük yaşadı.

Yağışla birlikte akşam trafiğinin ağırlaşması, özellikle iş çıkış saatlerindeki yoğun akışın bölge genelinde hissedilmesine yol açtı. Ölçülen yoğunluk verisi, günün bu saatlerindeki hareketliliğin oluşan yağış koşularıyla daha da arttığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL’DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE YÜZDE 85’E...

İSTANBUL’DA AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE YÜZDE 85’E ULAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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