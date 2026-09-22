Akşam sağanağı Ankara sokaklarını su altında bıraktı

Ankara'da akşam sağanağı yaşamı sekteye uğrattı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde birçok sokağın kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Etkinin yoğun olduğu noktalarda yüzey sularının birikmesi, günlük hayatı ve ulaşımı etkiledi.

Etkilenen alanlar:

Sokakların göle dönmesi, özellikle alçak kesimlerde ve yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde gözlendi. Trafikte aksamalara yol açan su birikintileri, sürücülerin hızını düşürmesine ve bazı güzergâhlarda ulaşımın yavaşlamasına neden oldu.

Vatandaşların aldığı önlemler:

Vatandaşlar, yağışın etkilerinden korunmak için şemsiye, yağmurluk gibi temel önlemlerin yanı sıra araçlarını mümkün olduğunca güvenli yerlere çekmeye çalıştı. Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

ANKARA'NIN MERKEZ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ.