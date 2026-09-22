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Akşam sağanağı Ankara sokaklarını su altında bıraktı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak sokakları göle çevirdi; trafik aksadı, vatandaşlar yağmurun etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:51

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam sağanağı Ankara sokaklarını su altında bıraktı

Ankara'da akşam sağanağı yaşamı sekteye uğrattı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde birçok sokağın kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Etkinin yoğun olduğu noktalarda yüzey sularının birikmesi, günlük hayatı ve ulaşımı etkiledi.

Etkilenen alanlar:

Sokakların göle dönmesi, özellikle alçak kesimlerde ve yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde gözlendi. Trafikte aksamalara yol açan su birikintileri, sürücülerin hızını düşürmesine ve bazı güzergâhlarda ulaşımın yavaşlamasına neden oldu.

Vatandaşların aldığı önlemler:

Vatandaşlar, yağışın etkilerinden korunmak için şemsiye, yağmurluk gibi temel önlemlerin yanı sıra araçlarını mümkün olduğunca güvenli yerlere çekmeye çalıştı. Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı temkinli davranılması gerektiğini vurguladı.

ANKARA&#039;NIN MERKEZ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ.

ANKARA'NIN MERKEZ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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