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Akşam sağanağı Bayrampaşa ve Eyüpsultan sokaklarını suyla kapladı

İstanbul'da Meteoroloji uyarısının ardından akşam saatlerinde etkili sağanak, Bayrampaşa Terazidere ve Eyüpsultan İslambey caddelerinde su birikintilerine ve trafikte aksamaya yol açtı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:51

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Akşam sağanağı Bayrampaşa ve Eyüpsultan sokaklarını suyla kapladı

İstanbul'da akşam sağanağı yolları göle çevirdi:

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başladı. Yağışın etkisiyle bazı ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafik etkilendi.

etkilenen noktalar:

Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi yağış nedeniyle suyla doldu. Bu güzergahtaki yolların bir bölümü adeta göle döndü ve ulaşımda zorluklar gözlendi.

sürücülerin yaşadıkları ve trafik akışı:

Yağış sırasında yollarda ilerlemek güçleşti; araçlar ilerlemekte zorlandı ve sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Akşam vakti olması nedeniyle trafik yoğunluğu, su birikintilerinin etkisini artırdı ve bazı güzergâhlarda akışta aksamalar kaydedildi.

Oluşan su birikintileri ve aksaklıklar, Meteoroloji Müdürlüğü uyarısıyla örtüşen kısa sürede etkili olan sağanak yağışın doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER...

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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