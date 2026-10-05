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Akşam yemeği sonrası fenalaşma: Gercüş Kesiksu'da iki aile ferdi hastaneye sevk edildi

Batman'ın Gercüş ilçesi Kesiksu köyünde toplanan mantarı yiyen aynı aileden E.K. (24) ve M.S.K. (35) zehirlendi; hastalar tedavi için sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akşam yemeği sonrası fenalaşma: Gercüş Kesiksu'da iki aile ferdi hastaneye sevk edildi

Akşam yemeği sonrası fenalaşma: Gercüş Kesiksu'da iki aile ferdi hastaneye sevk edildi

Batman'ın Gercüş ilçesi Kesiksu köyünde akşam yemeğinde toplanan mantarı yiyen aynı aileden iki kişi zehirlendi. Olay, köyde kısa sürede sağlık ekiplerine bildirildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mantar tükettikten kısa süre sonra E.K. (24) ve M.S.K. (35) fenalaştı. Durumu fark eden aile yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Hastane müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından köye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk tedavileri sonrası iki kişi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkik ve müdahalelerin ardından, durumlarının ciddiyeti gerekçesiyle E.K. ve M.S.K., ileri tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILAN 2 KİŞİ, AMBULANSLA GERCÜŞ DEVLET HASTANESİNE...

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILAN 2 KİŞİ, AMBULANSLA GERCÜŞ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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