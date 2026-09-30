Akşam yemeğinden sonra dışarı çıkan 13 yaşındaki Hasan Çapat aranıyor

Kızıltepe'de arama çalışmaları devam ediyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat (13), 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Çocuk o gece evine dönmedi ve halen haber alınamıyor.

İhbar ve resmi süreç

Ailesi, çocuğun gecenin ilerlemesine rağmen dönmemesi üzerine emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri tarafından arayış ve araştırma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililerden veya aileden konuya ilişkin daha detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE 26 EYLÜL'DE EVİNDEN ÇIKAN HASAN ÇAPAT'TAN (13) HABER ALINAMIYOR.