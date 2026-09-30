Akşam yürüyüşünde saldırı: Adıyaman'da genç bıçaklandı

Adıyaman'da gasp girişimi sonucu bıçaklanma

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde akşam saatlerinde yürüyen Mustafa K. (24), iddiaya göre bir grup şahıs tarafından hedef alındı. Gasp edilmek istenen genç, saldırganlara direndiği sırada vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının meydana geldiği sokakta inceleme başlattı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kimliği belirsiz şahıslar olayın ardından kayıplara karıştı. Emniyet güçleri zanlıların yakalanması için çalışma yürütürken, edinilen bilgilere göre Mustafa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, YÜRÜDÜĞÜ SOKAKTA BİR GRUP ŞAHIS TARAFINDAN GASP EDİLMEK İSTENİLEN GENÇ, DİRENİNCE BIÇAKLANARAK YARALANDI.