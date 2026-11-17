Aksaray emniyeti yeni dronlarla güçleniyor:

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü envanterine tahsis edilen 2 adet profesyonel dron, yapılan törenle hizmete alındı. Gelişen teknoloji çerçevesinde gerçekleştirilen bu destek, emniyet birimlerinin havadan izleme, güvenlik tedbiri ve olay müdahalesi kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Kullanım alanları ve beklentiler:

Törende vurgulandığı üzere dronlar operasyon öncesi, operasyon esnası ve sonrası aşamalarda görev yapacak; ekiplerin iş yükünü azaltacak ve olaylara daha hızlı müdahale imkânı sağlayacak. Ayrıca Aksaray’ın önemli bir geçiş güzergahı olması nedeniyle trafik denetimleri, ihlal tespiti ve kaza müdahalelerinde de havadan destek sunulması planlanıyor.

Yetkililerin açıklamaları ve tören ayrıntıları:

Tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirildi. Konuşan Aksaray Valisi Murat Duru şu ifadeleri kullandı: "İl Emniyet Müdürlüğümüz biliyorsunuz ki operasyon öncesi, sonrası ve operasyon esnasında bu dronları kullanacak. Onların işini kolaylaştıracak. Suç ve suçlulara ulaşma noktasında daha kısa zaman içerisinde sorunları çözmüş olacaklar. Yine bildiğiniz gibi Aksaray’ımız önemli bir geçiş güzergahına sahip. Trafik ihlallerinin olmaması, kazaların yaşanmaması için trafik uygulamalarında da bu dronlar çok büyük destek sağlayacak".

Yetkililer, dronların rutin devriye, olay yeri tespiti ve trafik kontrolü gibi farklı görevlerde entegre edilerek emniyetin operasyonel verimliliğini artıracağını belirtti. Dronların hizmete alınmasıyla birlikte, sahada yapılan denetimlerin hızlanması ve bilgi toplama süreçlerinin daha etkin hale gelmesi bekleniyor.

Aksaray Emniyeti havadan da yakalayacak