Aksaray-Yeşilova yolunda çarpışma: iki sürücü acil servise kaldırıldı

Aksaray-Yeşilova kara yolunda trafik kazası

Aksaray-Yeşilova kara yolunda meydana gelen kazada, bir traktör ile bir pikapın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan Sinan G. yönetimindeki pikap ile Mehmet K. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikapta ciddi çapta hasar oluşurken, her iki aracın sürücüsü de kazada yaralandı.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Kazayı görenlerin çağırdığı ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralıların araçlardan çıkarılma veya kurtarma işlemiyle ilgili ek bilgi paylaşılmadı.

Müdahale ve soruşturma:

Sedye ile taşınan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

AKSARAY’DA TRAKTÖR İLE PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.