Aksaray'a sevk edilen uyuşturucu jandarmanın teknik takibiyle çökertildi

Operasyonun detayı:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sırasında iki kişinin Aksaray iline uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Olay, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alındı.

Ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit ederek hem teknik hem de fiziksel takip başlattı. Takip sırasında Konya'dan hareket eden bir araç Aksaray sınırlarına girerken durduruldu ve araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.

şüpheliler ve ifadeleri:

Gözaltına alınan şahıslar sürücü ve yolcu konumundaki K.Ç. (45) ile O.T. (33) olarak bildirildi. Jandarmadaki sorguları sonrasında her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

ele geçirilenler ve hukuki süreç:

Arama sonucunda ele geçirilenler arasında 4 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 123 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9.100 lira nakit para bulundu. Soruşturma tamamlanıp adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, jandarma ekiplerinin teknik istihbarat ile saha çalışmasını birleştirmesinin sonucu olarak değerlendirildi ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

KONYA’DAN AKSARAY’A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİNİN TEKNİK VE FİZİKSEL TAKİBİ SONUCU YAKALANDI. ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU.