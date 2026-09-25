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Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen 49 yaşındaki Erol B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Olayın detayları

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binada, ikamet ettiği dairenin 5. kat balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olayda yaralanan kişinin 49 yaşındaki Erol B. olduğu öğrenildi.

Olay anı ve sağlık müdahalesi:

Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kaldırımda kanlar içinde bulunan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, Erol B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düşüşün nedenini belirlemeye yönelik çalışma yaptı. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Yetkililer, düşüşün nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için delillerin toplanması ve tanık ifadelerinin alınmasının gerektiğini vurguladı. Soruşturma sürüyor.

AKSARAY&#039;DA 7 KATLI BİNANIN 5. KATINDAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN DÜŞEN 49 YAŞINDAKİ ADAM AĞIR...

AKSARAY'DA 7 KATLI BİNANIN 5. KATINDAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN DÜŞEN 49 YAŞINDAKİ ADAM AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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