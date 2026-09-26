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Aksaray'da 5. kattan düşen 49 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı binanın 5. katından düşen 49 yaşındaki Erol B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray'da 5. kattan düşen 49 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Aksaray'da balkon düşmesi:

Dün saat 16.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5. katından düşen 49 yaşındaki Erol B. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

olay yerindeki ilk müdahale:

Balkondan düşüşü gören binanın altındaki esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kanlar içinde bulunan Erol B.'ye kaldırıldığı kaldırımda ilk müdahaleyi yaptı ve durumunun ağır olması nedeniyle hızlı şekilde hastaneye nakledildi.

inceleme ve soruşturma:

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla sürdürülen tahkikat kapsamında olay yeri incelemeleri devam ediyor; yetkililer, düşüşün nedenine ilişkin soruşturmanın ayrıntılarını açıklamaya devam edecek.

AKSARAY&#039;DA 7 KATLI BİR BİNANIN 5. KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 49 YAŞINDAKİ ADAM KALDIRILDIĞI...

AKSARAY'DA 7 KATLI BİR BİNANIN 5. KATINDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 49 YAŞINDAKİ ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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