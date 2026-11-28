Aksaray'da araç içinde cinayet

Yunus Emre Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, daha önce tartıştığı kız arkadaşını evinden alan bir adam, araçta çıkan tartışma sırasında genç kadını tabancayla vurdu. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Necati D. telefonla görüştüğü 33 yaşındaki Rabia Yeşildağ'ı arayarak 'annene götüreceğim' dedi. Rabia Yeşildağ'ın 'Tamam' demesinin ardından zanlı genç kadının evine giderek onu araca aldı. Araçta ikili arasında, daha önce yaşanan meselelerden kaynaklandığı belirtilen bir tartışma yeniden alevlendi ve tartışmanın ardından Necati D. yanında taşıdığı tabancayla genç kadına ateş etti.

Genç kadın olay yerinde ağır yaralı bulundu ve yapılan ilk müdahalede yaşamını yitirdi.

olay sonrası ve soruşturma:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Necati D., cinayetin ardından polise gidip işlediği suçu anlattı; emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve tahkikat devam ediyor.

Olayda kullanılan silah, delillerin toplanması ve ifade işlemleri emniyet ekipleri tarafından yürütülüyor; soruşturmanın bir sonraki aşamasında adli süreç işleyecek.

RABİA YEŞİLDAĞ (33)