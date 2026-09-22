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Aksaray'da durakta yolcu kavgası silahlandı; bir şoför yoğun bakımda

Aksaray'da iki özel halk otobüsü şoförü arasındaki yolcu tartışmasında tüfekle ateş açıldı; bir şoför fenalaşıp kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da durakta yolcu kavgası silahlandı; bir şoför yoğun bakımda

Olayın gelişimi

Aksaray Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Mesud Erkek Öğrenci Yurdu önündeki otobüs durağında, aynı hatta seyreden iki özel halk otobüsü şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve olay silahlı saldırıya dönüştü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan Bünyamin Ş. (64) ile Fikret Ö. arasında başlayan sözlü anlaşmazlık sırasında, Bünyamin Ş.'nin yakını olduğu belirtilen Ö.Ş. yanındaki tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Fikret Ö.'nün otobüsü hasar gördü; olay yerinde panik yaşandı.

Müdahale ve soruşturma:

Silahlı saldırı anında sinirlenen Bünyamin Ş. fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler, silah seslerini duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri durakta ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor; tahkikat sürüyor.

AKSARAY’DA MİNİBÜS DURAĞINDA ŞOFÖRLER ARASINDA ÇIKAN YOLCU KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ. KAVGADA...

AKSARAY’DA MİNİBÜS DURAĞINDA ŞOFÖRLER ARASINDA ÇIKAN YOLCU KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ. KAVGADA SİNİRLENİP KALP KRİZİ GEÇİREN ŞAHIS HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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