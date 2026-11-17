Aksaray’da hafızlık merasimi coşkuyla gerçekleşti

Aksaray İl Müftülüğü bünyesindeki çeşitli Kur’an kurslarında eğitim gören 132 hafız için Aksaray Kapalı Spor Salonu’nda icazet merasimi düzenlendi. Programa protokol üyeleri, hafızların aileleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

salavatlarla başlayan tören:

Salonun tamamen dolduğu törende, kız ve erkek öğrencilerden oluşan 132 hafız hep bir ağızdan salavatlar eşliğinde salona giriş yaptı. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı; ailelerin gurur dolu bakışları ve katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

müftünün konuşması ve tebrikler:

Programda konuşan İl Müftüsü Ali Efe, hafızları ve emeği geçenleri tebrik ederek şunları söyledi: "Aksaray İl Müftülüğümüz bünyesinde eğitim veren Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayan 132 genç hafızımızı bu kutlu gününde kutluyorum, tebrik ediyorum, rabbim bahtlarını ve yollarını açık etsin inşallah. Salihler şehri Aksaray’da hafızlarımız yetişiyor elhamdülillah. Bu genç hafızlarımızın sevinçlerine ortak olduk, onlar için toplandık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Onları yetiştiren annelerimizi, babalarımızı tebrik ediyorum. Onlara emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen bu hafızlarımız bizler için elbette çok kıymetlidir. Gecelerini gündüzlerine kattılar, çalıştılar. Zorlu bir sınav sonrası bu güzel güne geldiler. Hafızlık icazet belgesini aldılar"

Konuşmaların ardından icazet belgelerini alan hafızlar, sırasıyla Kur’an-ı Kerim okudu ve dinleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı. Tören sonrasında aileler ve eğitimciler arasında tebrikler paylaşıldı, genç hafızların emekleri takdir edildi.

Etkinlik, Aksaray’da hafızlık eğitimine verilen önemin ve genç nesillerdeki ilginin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Katılımcılar, gençlere ve onları yetiştirenlere başarı dileklerini iletti.

AKSARAY'DA HAFIZLIK EĞİTİMİ TAMAMLAYAN 132 HAFIZ İÇİN İCAZET MERASİMİ DÜZENLENDİ. SALAVAT EŞLİĞİNDE SALONA GELEN HAFIZLAR KATILIMCILARA MANEVİ DUYGULAR YAŞATTI.