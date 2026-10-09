Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

Olayın ayrıntıları

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 22.40 sıralarında, Aksaray Şeyhamit Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B., kısa süre önce bir alışveriş merkezinde işe başlamıştı. Akşam saatlerinde işten çıkıp evine dönmek üzere yola koyulan kadın, caddede ilerlerken iki kadının omuz atmasıyla dengesini kaybetti ve kısa sürede yere yatırılarak darp edildi.

Saldırı anı ve güvenlik kamerası:

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde mağdurun mahalle sakinlerinden yardım istediği, saldırganların ise darp sonrası bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Mağdurun ifadesine göre saldırı yoldayken aniden başladı ve kısa sürede şiddetlendi; tekme ve yumrukların yanı sıra yerde sürüklenme anları da görüntülere yansıdı.

Mağdurun iddiası ve başvuru:

Sema B., saldırganların kendisini iş yerindeki bir kişiyle husumet nedeniyle hedef aldığını öne sürdü. Mağdurun anlattıklarına göre, işten çıkarılan bir çalışanın yerine kendisinin alınması sonrası sözlü tacizler ve tehditler yaşanıyordu. Sema B. olay anını şöyle aktardı: "Tekmeler, yumruklar attılar. Yerlerde sürüklediler. Kaçmaya çalıştığım sırada bıçak gösterdi. Silahını gösterdi. 'Bundan sonra devam edersen' diye tehdit ettiler."

Olay sonrası Sema B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giderek darp raporu aldı ve ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtları ve mağdurun ifadesi doğrultusunda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

AKSARAY'DA EŞİNDEN ÇIKIP EVİNE DÖNEN KADIN, TANIMADIĞI 2 KADIN TARAFINDAN YOL ORTASINDA YERİ YATIRILIP DARP EDİLDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI.