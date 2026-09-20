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Aksaray'da Karaören yolunda çarpışma: 5 kişi yaralandı

Aksaray'ın Karaören köy yolunda seyir halindeki aracın park halindeki araca çarpması sonucu iki araç şarampole devrildi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:06

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da Karaören yolunda çarpışma: 5 kişi yaralandı

Aksaray Karaören yolunda araçlar şarampole devrildi

Aksaray'ın merkeze bağlı Karaören köy yolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza anına ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Kemal C. (68) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 DC 7407 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de şarampole devrildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada araçlarda bulunan Yusuf S., Beyruh C., Kemal C., Gülay C. ve Nevin Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AKSARAY’DA YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SEYREDEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA...

AKSARAY’DA YOL KENARINDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SEYREDEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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