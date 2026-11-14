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Aksaray'da tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: iki kadın hastaneye kaldırıldı

Aksaray Hacılarharmanı Mahallesi'nde çıkan kavgada tüfekten açılan ateş sonucu iki kadın saçmayla yaralandı; zanlılar kaçtı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray'da tartışma tüfekli saldırıya dönüştü: iki kadın hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Aksaray'ın Hacılarharmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde dün gece yarısı iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşlarıyla tartışan bir kişi ile arkadaşları arasında başlayan sözlü münakaşa esnasında bir şüpheli tüfekle ateş açtı. Olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki kadın yaralandı.

Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede oluşan panik nedeniyle kısa süreli güvenlik önlemleri alındı ve bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı iki kadın ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve tetkik ile tedavileri devam ediyor.

Olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı ve bölgedeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme ve delil toplama işlemleri devam ediyor.

Aksaray’da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı

Aksaray’da tüfekli kavga: 2 kadın yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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