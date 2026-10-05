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Aksaray'daki 300 yıllık caminin sessiz bekleyişi: altı yıldır restorasyon yapılmadı

Elazığ'daki 300 yıllık Aksaray Camii, 24 Ocak 2020 depreminin ardından ağır hasar aldı; ahşap bölümleri yandı, altı yıldır onarım için bekliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 22:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Aksaray'daki 300 yıllık caminin sessiz bekleyişi: altı yıldır restorasyon yapılmadı

Aksaray Mahallesi'nin tarihi camisi yıllardır onarım bekliyor

Elazığ merkezindeki Aksaray Camii, 24 Ocak 2020'deki depremde ciddi zarar gördü ve güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan yapı, bakım eksikliği ve sonrasında yaşanan olaylarla giderek metruk hale geldi. Caminin restore edilmesi, geçen altı yılda çözülmeyi bekleyen bir meseleye dönüştü.

Deprem ve yangının etkileri:

2020 depreminde kent genelinde ağır hasar meydana gelirken, Aksaray Camii de önemli ölçüde zarar gördü. Ayrıca, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ve bölgede çıkan yangınlar, caminin ahşap bölümlerinde ek tahribata yol açtı; itfaiye ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Bu süreçte yapı, hem deprem hem yangın etkileri nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Restorasyon süreci neden ilerlemiyor:

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, restorasyonun uzun süredir tamamlanamamasına tepki gösteriyor. Bal, defalarca ihale yapıldığını, ödeneğin hazır olduğunu ve ihaleyi alan ekibin gelip bazı çalışmalar yaptığını ancak projenin başka bir yere (Ergani) yönlendirilip geri dönülmediğini aktardı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekibin, yapının içinde bulunan dört kemer nedeniyle tarihi olduğu ve yıkılamayacağı bilgisini verdiği kaydedildi.

Muhtar Bal ayrıca mahallede deprem ve sonrasındaki süreçte yaklaşık 910 evin yıkım durumuyla karşı karşıya kaldığını, mahallenin genel görünümünün harabeye döndüğünü ve bu görüntünün yerel halkı yıprattığını belirtti. Bal, "6 yılda yapılamayacak iş yok" diyerek, devletin çok sayıda konut inşa ettiğini ancak caminin onarımının gecikmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinleri ve temsilcileri, tarihi değer taşıyan caminin bir an önce restore edilip ibadete açılmasını istiyor. Sürecin hızlandırılması ve ilgili kurumların somut adımlar atması talep ediliyor.

ELAZIĞ’DA 24 OCAK 2020 DEPREMİNDE HASAR GÖREREK BOŞALTILAN 300 YILLIK AKSARAY CAMİ, BAKIMSIZLIK VE...

ELAZIĞ’DA 24 OCAK 2020 DEPREMİNDE HASAR GÖREREK BOŞALTILAN 300 YILLIK AKSARAY CAMİ, BAKIMSIZLIK VE İLGİSİZLİKTEN HARABEYE DÖNDÜ. AĞIR HASARDAN DOLAYI İBADETE KAPATILAN CAMİNİN 6 YILDIR RESTORE EDİLMEDİĞİNİ, BİR AN ÖNCE RESTORE EDİLEREK İBADETE AÇILMASI İSTENİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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