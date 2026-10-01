Akşehir'de kiraza alternatif olarak badem öne çıkıyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz üretiminde yaşanan işçilik ve pazarlama zorlukları, üreticileri alternatif ürün arayışına itti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle sahada yapılan değerlendirmelerde, Ferragnes, Ferraduel ve Makako gibi badem çeşitlerinin yöre koşullarında potansiyel gösterdiği bildirildi.

İlçe müdürlüğünün sahada incelemeleri:

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder ve kurum personeli, Yarenler Mahallesi'nde Ferragnes çeşidi badem bahçesi bulunan emekli öğretmen ve çiftçi Tahsin Zerek'in bahçesinde incelemelerde bulundu. Ekipler, mevcut ağaçları ve yeni dikilen fidanları yerinde görerek üretim sürecine ilişkin bilgiler aldı. Kurum yetkilileri, bazı badem çeşitlerinin çiçeklenme zamanlarının kirazla örtüşebildiğini, bazı çeşitlerin ise kirazdan daha geç çiçek açtığını vurgulayarak çeşide göre değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

Üreticinin deneyimi ve üretim avantajları:

Yarenler Mahallesi'nde badem üretimi yapan Tahsin Zerek, başlangıçta 5 dekar alanda deneme amaçlı üretim yaptıklarını, olumlu sonuçlar üzerine alanı genişlettiklerini anlattı. Zerek, bahçesinin yedinci yılında olduğunu belirterek, 'Bahçemiz yedinci yılında. Sonuç aldık ve sonuç yüz güldürücü. Tamamen bademe geçtik' dedi. Bahçede Ferragnes ile başlayan üretime daha sonra Laurenne gibi çeşitlerin de eklendiği, tozlayıcı çeşitlerin bulunduğu ifade edildi.

Zerek, bademde ilaçlama dönemlerinin kiraza yakın olduğunu ancak hasat sürecinin daha kolay olduğunu söyledi. Ürünün depolanabilme özelliğinin üretici açısından önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti: '50 dekar yeri 3 işçi ile toplayıp bitirirsiniz. Kurutup çuvalladınız mı istediğiniz zaman satabilirsiniz. Benim için en büyük avantajı bu.' Ayrıca, bahçesindeki geççi ve yüksek verimli çeşitlerin piyasa talebi açısından yerli çeşitlere göre daha avantajlı olduğunu belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bademin pazarlanma esnekliğinin üreticilere kısa ve uzun vadede gelir sağlama potansiyeli taşıdığını vurguladı. Bademin çağla olarak erken dönemde satılabildiği, esas ekonomik değerinin ise kuru ürün satışında elde edildiği ifade edildi. Akşehir'de devam eden çalışmalar, farklı badem çeşitlerinin bölgeye adaptasyonunun izlenmesi ve üreticilere teknik destek sağlanması yönünde sürüyor.

Üreticilerin değerlendirmesi, bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılmasının hem riskleri dağıtma hem de pazarlama imkânlarını genişletme açısından önem taşıdığını gösteriyor. Yerel düzeyde yapılan saha incelemeleri ve üreticinin deneyimleri, bademi Akşehir için uygulanabilir bir alternatif haline getiriyor; ancak çeşide özel çiçeklenme zamanları nedeniyle planlama ve danışmanlık gereği devam ediyor.

KİRAZ ÜRETİMİYLE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN AKŞEHİR’DE, ARTAN İŞÇİLİK VE PAZARLAMA SORUNLARI ÜRETİCİLERİ ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİYOR. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, FERRAGNES, FERRADUEL VE MAKAKO GİBİ BADEM ÇEŞİTLERİNİN AKŞEHİR COĞRAFYASINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ BELİRTİRKEN, YARENLER MAHALLESİ’NDE BADEM ÜRETİMİ YAPAN EMEKLİ ÖĞRETMEN TAHSİN ZEREK’İN 7 YILLIK BAHÇESİNDEKİ SONUÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR.