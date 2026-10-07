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Akşehir'de sollama manevrası ölümle sonuçlandı

Akşehir'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Demir, sollama sırasında otomobil ve minibüsle çarpıştı; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Akşehir'de sollama manevrası ölümle sonuçlandı

Akşehir'de sollama manevrası ölümle sonuçlandı

Konya'nın Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi 31011. Sokak'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Demir yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve çarpışmanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 42 BGK 993 plakalı motosikletiyle giden Hasan Demir, önündeki İ.B. yönetimindeki 03 UC 282 plakalı otomobili sollamak istediği sırada, otomobilin sol arka tamponuna çarptı. Bu sırada karşı yönden gelen L.A. idaresindeki 42 GAT 89 plakalı minibüsle çarpışma gerçekleşti. Motosiklet devrilirken, sürücü savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma süreci:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETLİ KURYE HAYATINI...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETLİ KURYE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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