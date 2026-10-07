Akşehir'de sollama manevrası ölümle sonuçlandı

Konya'nın Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi 31011. Sokak'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Demir yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve çarpışmanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 42 BGK 993 plakalı motosikletiyle giden Hasan Demir, önündeki İ.B. yönetimindeki 03 UC 282 plakalı otomobili sollamak istediği sırada, otomobilin sol arka tamponuna çarptı. Bu sırada karşı yönden gelen L.A. idaresindeki 42 GAT 89 plakalı minibüsle çarpışma gerçekleşti. Motosiklet devrilirken, sürücü savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma süreci:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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